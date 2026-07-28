Fiscalía aclara por qué solo solicitó tres meses de prisión preventiva para “Diablo”

La solicitud de tres meses de prisión preventiva contra Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, no significa que la Fiscalía considere menos graves los delitos que se le atribuyen ni que vaya a recuperar su libertad automáticamente al vencer ese plazo.

La explicación radica en los límites que establece la ley. Tanto “Diablo” como Jonathan Pérez Méndez, alias “Tan”, ya estuvieron bajo prisión preventiva en etapas anteriores de este mismo proceso penal.

Por esa razón, del plazo ordinario máximo de 18 meses únicamente restan tres meses disponibles para “Diablo” y cinco meses para “Tan”. Ese es el tiempo que la Fiscalía puede solicitar en esta audiencia.

El Ministerio Público aclaró que, si el juez concede la medida, antes de que venzan esos plazos pedirá una prórroga ante el Tribunal Penal de Apelación de Sentencia, instancia encargada de resolver las ampliaciones de prisión preventiva en causas declaradas de crimen organizado.

Además, solicitará que parte de las causas sean conocidas por la jurisdicción especializada en delincuencia organizada. Si esa gestión es acogida, la legislación permite ampliar el plazo máximo de prisión preventiva.

Alias “Diablo” y alias “Tan” son acusados por dos homicidios, una tentativa de homicidio y asociación ilícita, en un caso ocurrido en Pococí en el 2015.

Por motivos de seguridad, la audiencia se realiza en el Primer Circuito Judicial de San José, aunque el expediente continúa bajo la competencia del Tribunal Penal de Pococí. En esta misma causa, otras cinco personas ya fueron condenadas a penas de entre 10 y 70 años de prisión.