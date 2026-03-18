Fiscal y querellante solicitaron penas máximas para sospechoso de matar a Nadia Peraza

Este miércoles concluyó el debate que se sigue en los Tribunales de Justicia de Heredia por el femicidio de la joven Nadia Peraza, presuntamente a manos de su exnovio y único acusado, Jeremy Buzano Paisano.



Durante la etapa final del juicio, tanto el Ministerio Público como la parte querellante solicitaron la imposición de penas máximas de cárcel en contra del imputado.



El fiscal del caso, Óscar Serrano, cuestionó la posición de Buzano durante el proceso judicial y señaló como una burla sus declaraciones.

“Las palabras del imputado son una burla por no aceptar los hechos, es evidente con el cúmulo de prueba y elementos que se demostraron, él le dio muerte a su pareja, el desmembrarla y desollarla, así como meterla en una refrigeradora y tener ahí su cuerpo es algo inaceptable. Es reprochable en su actuar y por eso pedimos las penas máximas de cárcel contra él”, manifestó Serrano.

Por su parte, el abogado querellante, Joseph Rivera, coincidió con la solicitud de la Fiscalía e indicó el monto total de la pena solicitada.

“Pedí la pena máxima, al igual que el Ministerio Público, y son 128 años de prisión, en total, por el delito de femicidio, por la sustracción patrimonial, por los ocho delitos de estafa informática y los 11 delitos de suplantación de identidad.

“Hoy finalizó el debate del caso de Nadia Peraza, un caso muy atroz en el país, uno de los más violentos que ha tenido la historia en Costa Rica, y en 20 años que tengo de ejercer la profesión no había visto algo así. Está claro que ese sujeto es un psicópata desorganizado y por eso pudimos dar con el cuerpo de Nadia", agregó Rivera.

El litigante también señaló que espera que el Tribunal de Heredia le dicte todos los años que solicitaron.

La sentencia por este caso se conocerá el próximo viernes 20 de marzo a la 1:20 p. m.



Nadia Peraza fue reportada como desaparecida el 1.º de marzo de 2024, aunque se presume que su desaparición ocurrió una semana antes. El 17 de mayo de ese mismo año, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) localizó partes de su cuerpo dentro de una refrigeradora donde vivía el sospechoso y en un cafetal en San Rafael de Heredia. Según la acusación, Buzano, al parecer, descuartizó a la joven tras una discusión y posteriormente ocultó los restos.

