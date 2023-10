Fiscal general tras muerte de agente: "No podemos seguir con reuniones de buenas intenciones"

“Yo lo dije ayer (martes), fue una reunión de puras intenciones, nada más, no se propuso ni siquiera darle una bicicleta a Fuerza Pública, tampoco se le ofreció nada al OIJ y mucho menos al Ministerio Público, evidentemente hacen falta recursos, pero las buenas voluntades no van a frenar esta lucha contra la delincuencia, tiene que haber una inversión por parte del Gobierno en patrullas, inversión en seguridad, porque ya ustedes han visto que hay homicidios que se cometen con vehículos y no logramos la detención de esos vehículos en zonas que están congestionadas, ¿qué significa eso? Que no hay presencia policial, entonces, tenemos que invertir en seguridad, sino esto va a seguir y va a proliferar”, señaló Díaz.