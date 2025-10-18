Fiscal General sobre captura de cuatro extraditables: “Trabajo cercano con la DEA se mantendrá”

Un oficial activo de la Fuerza Pública figura entre los cuatro hombres detenidos este sábado con fines de extradición hacia Estados Unidos, tras una solicitud del Tribunal del Distrito Sur de California.



El fiscal general de la República, Carlo Díaz, aseguró que las investigaciones contra estructuras criminales continuarán con firmeza y cooperación internacional.

“Sin importar el nivel o participación de cualquier persona dentro de una organización criminal, el trabajo cercano del Ministerio Público y las autoridades costarricenses en conjunto con la DEA se mantendrá, con el objetivo de acreditar los delitos que se les imputa”, afirmó Díaz.

Según el Ministerio Público, el funcionario policial detenido fue identificado como Corella Amador, conocido con el alias de “Rojo”, y es investigado por su presunta participación en una organización dedicada al tráfico internacional de drogas.



Junto a él fueron capturados otros tres hombres de apellidos Cordero Obregón (alias “Candado”, “Pallín” o “El Gordo”), Castro Muñoz (alias “Lalo” o “Precioso”) y Ramírez Arguedas (alias “Kimba”).

La detención se realizó en una operación coordinada entre el Ministerio Público, la Administración de Control de Drogas (DEA), el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Policía de Control de Drogas (PCD) y la Fuerza Pública.



De acuerdo con las autoridades judiciales, los implicados integraban una estructura criminal asentada en la zona sur del país, específicamente en Golfito y Coto Brus, desde donde coordinaban el envío de cocaína proveniente de Colombia.

“La droga era movilizada por vías marítimas, aéreas y terrestres hasta México y, posteriormente, hacia Estados Unidos”, detalló el Ministerio Público.

Las autoridades estadounidenses atribuyen al grupo varias operaciones de transporte de drogas, entre ellas el uso de pistas clandestinas en el Pacífico Central y la recepción de cargamentos en buques marítimos. A los sospechosos se les vincula con el decomiso de más de tres toneladas de cocaína.



Por su parte, el director del OIJ, Randall Zúñiga, explicó que la organización operó entre 2017 y 2020, utilizando diversos medios de transporte para movilizar la droga desde Colombia, a través de Costa Rica, hacia Guatemala y México, con destino final en Estados Unidos.

“Se trata de una organización dedicada al tráfico de drogas con sede en Golfito, la cual fue responsable, en apariencia, del transporte de cocaína por barco, avión y furgones de carga”, indicó Zúñiga.

Las diligencias judiciales para la extradición de los detenidos continúan bajo investigación del Ministerio Público y las autoridades estadounidenses.

