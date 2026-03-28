Fiscal General pide ampliar delitos para extradición de costarricenses

El fiscal general, Carlo Díaz, recalcó la necesidad de ampliar la lista de delitos que permiten la extradición de costarricenses. Actualmente, la reforma constitucional aprobada en 2025 solo contempla el narcotráfico y el terrorismo.

El planteamiento surge tras las extradiciones de Edwin López Daney, alias Pecho de Rata, y del exmagistrado Celso Gamboa Sánchez, ambos requeridos por Estados Unidos por tráfico internacional de drogas.

La Fiscalía General considera que es fundamental abrir la discusión sobre nuevos cambios constitucionales que permitan incluir más delitos dentro de los procesos de extradición.

Además, el Ministerio Público señala que la actual reforma únicamente autoriza capturas con fines de extradición en vía pública, por lo que los allanamientos podrían convertirse en una herramienta adicional para fortalecer estos procedimientos.

Por ahora, la posición de la Fiscalía se mantiene firme: ampliar los delitos es clave para enfrentar con mayor eficacia los casos de criminalidad organizada y cooperación internacional.