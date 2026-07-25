Fiscal general: "Diablo" dijo tener "control de algunos oficiales de Fuerza Pública"

El fiscal general, Carlo Díaz, reveló detalles inéditos sobre la captura de Alejandro Arias Monge, alias "Diablo", que se logró este viernes en Sarapiquí, Heredia.

En una entrevista con Telenoticias, Díaz fue consultado sobre lo que dijo el hombre más buscado del país tras ser sorprendido por los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

"Tengo entendido que él dijo que él tenía el control de gran parte de la Fuerza Pública", respondió el fiscal general.



¿Lo dijo ahí?

"Sí, lo dijo ahí".

¿Añadió algo más?

"No, eso fue lo único que él dijo, que él tenía el control de algunos oficiales de la Fuerza Pública".



El jerarca del Ministerio Público aseguró que Arias Monge fue el primer objetivo en rendirse, ya que dejó de disparar y salió de la casa donde se encontraba para sentarse en una columna. Mientras esto ocurría, alias "Tan" continuaba su ataque contra los oficiales. Al verse solo, también depuso las armas.

"Ya una vez que esta persona se rinde, el SERT toma el control del lugar y logra extraer en primera instancia a 'Tan' y posteriormente a alias 'Diablo', y ya toma el control de la vivienda", agregó el fiscal.



Díaz, quien presenció el operativo a escasos metros de la línea de fuego, reconoció el gran trabajo del equipo y también agradeció el reconocimiento de la ciudadanía, que aplaudió la caravana que trasladó a "Diablo" desde Sarapiquí hasta las celdas de los tribunales de San José.

Vea la entrevista completa en el video adjunto.







