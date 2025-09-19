Fiscal cae a guindo en Cerro de la Muerte cuando iba a atender caso en Zona Sur

Un fiscal especializado en Delincuencia Organizada era quien conducía el pick-up que cayó a un guindo la tarde del jueves en el Cerro de la Muerte (vea video adjunto).

Se trata de un servidor de apellido Castro y de 45 años de edad, según confirmó el Ministerio Público.

"Lo más importante para la Fiscalía es informar que el funcionario está en buen estado y en proceso de recuperación, tras el accidente que sufrió ayer, cuando se dirigía a atender un caso en disponibilidad en la Zona Sur. "Gracias a la coordinación interna, la situación que pretendía atender el fiscal fue gestionada con total normalidad y sin afectar el servicio público. Asimismo, todos los expedientes a cargo del funcionario continuarán su trámite ordinario, bajo el acompañamiento y respaldo institucional correspondiente", indicó la oficina de prensa del Ministerio Público a Telenoticias.

El incidente se dio en el punto conocido como "Vuelta de Payner", a 15 minutos de San Isidro de El General de Pérez Zeledón, cuando el fiscal viajaba desde San José hasta un punto no especificado de la Zona Sur, donde iba a realizar una diligencia.



Los hechos fueron grabados por la cámara que llevaba en el dash un camión, que se orilló para dar espacio a los vehículos que traía atrás, a modo de cortesía. El video muestra como dos carros pasan con normalidad, pero cuando fue el turno de Castro, este perdió el control y cayó al precipicio.

El representante del Ministerio Público logró salir por sus propios medios y fue atendido en vía pública por personal de la Cruz Roja Costarricense (CRC), que lo trasladó en condición delicada hasta el Hospital Fernando Escalante, en Pérez Zeledón, según confirmó el paramédico Jeison Ceciliano.

Frente a este tipo de incidentes, el oficial de la Policía de Tránsito, Maurizio Piedra, en vías como la Ruta 2, es importante que los conductores controlen la velocidad a la hora de hacer adelantamientos, ya que estas carreteras suelen ser resbaladizas. La combinación de esos factores suele propiciar accidentes de tránsito.