Fiscal asegura que padre uso a hija mejor de edad para trasegar más de media tonelada de cocaína

Un hombre fue detenido este lunes como sospechoso de utilizar a su hija de 17 años para movilizar más de 500 kilogramos de cocaína en las cercanías del puente sobre el río Grande de Tárcoles, en Puntarenas.

Durante el operativo antidrogas, ejecutado de manera conjunta por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y el Ministerio Público, también fueron capturados el hermano de la joven, de 21 años, y una mujer de apellido Palacios, de 20 años.

El principal sospechoso es un hombre de apellido Araica, de 43 años, señalado como responsable de movilizar el cargamento en un compartimiento oculto. Según las autoridades, la menor viajaba con su padre, mientras que su hermano lo hacía en otro vehículo junto a su pareja sentimental.

El fiscal general, Carlo Díaz, reconoció que la participación de menores de edad en estructuras criminales ha aumentado en los últimos años, pero advirtió que este caso presenta características especialmente preocupantes.

La investigación se encuentra en una fase inicial y busca determinar el origen del cargamento, la fecha en que ingresó al país y los posibles vínculos de los detenidos con organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Los cuatro sospechosos fueron remitidos al Ministerio Público, donde se definirán las medidas judiciales correspondientes.