Finquero sobre supuesto violador en fuga: “Lo vi atemorizado”

Un vecino de Sarapiquí asegura que estuvo con el supuesto violador que se fugó de las celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).



Zenén Garita, finquero de la zona, cuenta que lo vio este miércoles a eso de las 7 a. m.

“Yo estaba terminando de ordeñar con la doña cuando vi el ganado muy asustado, fui a ver qué era lo que pasaba y en eso lo vi agarrado de un árbol de gavilán como a 100 metros de donde estábamos. Él me dijo que no me iba a hacer daño y cuando hablé con él se puso a llorar”, dijo Garita.