Finalmente pudieron dar sepultura a cuidacarros asesinado a tubazos en San José

Este miércoles, familiares y allegados pudieron finalmente dar sepultura a don Álvaro Montero Amador, el cuidacarros de 66 años que murió tras ser brutalmente agredido con un tubo metálico en San José el pasado 20 de abril.

El caso había sido dado a conocer por Telenoticias, luego de que su familia denunciara que no podían retirar el cuerpo de Medicina Legal por falta de recursos económicos.

Gracias a la colaboración del Club de Leones de Alajuelita y San Sebastián, así como de numerosos costarricenses que se solidarizaron con la causa, se logró recaudar el dinero necesario para realizar el sepelio.

Mientras tanto, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) continúa con la búsqueda de los sospechosos de este violento crimen. Las autoridades reiteraron que cualquier información puede ser reportada a la línea confidencial 800-8000-645.