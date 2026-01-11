Feto hallado en Barrio México estaba dentro de una bolsa, revela OIJ

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó nuevos detalles sobre el caso del feto localizado en Barrio México, en San José.

Según las autoridades, el hallazgo se produjo luego de que una persona encontrara una bolsa en la zona y, al abrirla, se percatara de que en su interior había lo que parecía ser un feto.

El OIJ indicó además que se trataría de un varon y que, por ahora, no se han determinado los meses de gestación.

De acuerdo con la información judicial, el reporte ingresó a las 11:30 p. m., momento en que los agentes se desplazaron al sitio para verificar la situación. Tras confirmar el hecho, se coordinó el levantamiento y la custodia del cuerpo.

Por su parte, la Cruz Roja también atendió la alerta en el lugar y confirmó que el feto fue encontrado en la puerta de una vivienda en Barrio México.

Una Unidad de Soporte Avanzado detalló que estaba envuelto en un pañal y aún tenía unión al cordón umbilical, por lo que se dio aviso inmediato a las autoridades judiciales.

El caso permanece bajo investigación por parte del OIJ, que busca esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hallazgo.

