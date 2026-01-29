Femicidio en San Carlos: Pareja buscaba trabajo y tenía 15 días de vivir con familiares

Una mujer de 24 años fue asesinada, presuntamente, a manos de su pareja sentimental, la madrugada de este jueves en barrio Lourdes de Ciudad Quesada, en San Carlos, Alajuela.

La mujer fallecida y el sospechoso son oriundos de Alajuelita, en San José, y se estaban hospedando con familiares desde hace dos semanas, aproximadamente, mientras buscaban empleo en la zona.



Al parecer, durante la noche, el hombre presentó un problema estomacal, por lo que se trasladaron a un centro hospitalario y, posteriormente, regresaron al lugar donde se alojaban. Tras su regreso, se produjo una discusión por razones aún no determinadas.



Según la información de las autoridades, el sospechoso, aparentemente, atacó a la mujer en múltiples ocasiones con un arma blanca, provocándole heridas de gravedad, principalmente a nivel del cuello. En la vivienda también se encontraba una niña de unos 5 años, hija de la víctima, quien dormía en otra habitación al momento de los hechos.



Los familiares que se encontraban en la casa se percataron de la situación y dieron aviso inmediato a las autoridades.

"La Fuerza Pública recibió, a las 4:50 a. m., un reporte por un supuesto caso de violencia intrafamiliar en la zona. Al atender el incidente, los oficiales localizaron a una mujer sin vida dentro de la vivienda, con heridas causadas por arma blanca.

"Tras la alerta, se solicitó la presencia de la Cruz Roja Costarricense, cuyos paramédicos declararon a la mujer fallecida en el lugar. Posteriormente, los agentes judiciales identificaron a la víctima como Adriana Abarca, de 24 años, quien presentaba heridas en el cuello y los brazos", indicó la Policía Judicial.

La presunta pareja sentimental de la víctima intentó huir, pero los familiares se lo impidieron y luego fue detenida en el sitio por oficiales de la Fuerza Pública.

El sospechoso fue identificado como un hombre de apellido Marín, de 25 años, quien quedó a las órdenes del Ministerio Público, que será el encargado de definir su situación jurídica.



Según datos preliminares, el detenido, al parecer, salió de prisión hace aproximadamente dos meses (el pasado mes de noviembre), tras cumplir una condena de seis años por infracción a la Ley de Psicotrópicos, período durante el cual estuvo recluido en el centro penal de Liberia, en Guanacaste. Además, se indicó que el sospechoso contaba con antecedentes por agresión contra la mujer.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) continúa en la escena realizando el levantamiento del cuerpo y pesquisas correspondientes.

