Femicidio en San Carlos: mujer fue encontrada con más de 20 heridas de arma blanca

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la muerte de una mujer en el barrio Lourdes, en Ciudad Quesada, cantón central de San Carlos. El caso es investigado como femicidio.



De acuerdo con el informe preliminar, a las 4:50 a.m. la Fuerza Pública recibió una llamada al sistema de emergencias alertando sobre una aparente situación de violencia doméstica dentro de una vivienda.



Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a una mujer con más de 20 heridas provocadas por arma blanca, por lo que de inmediato coordinaron con personal de la Cruz Roja Costarricense. Sin embargo, los paramédicos declararon a la víctima sin signos vitales en la escena.

La víctima fue identificada con el apellido Abarca, de 24 años. El sujeto que se entregó a las autoridades y sospechoso de crimen es apellido Marín, de 25 años.



El caso fue remitido a la policía judicial, que realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó a la Medicatura Forense para la respectiva autopsia. Asimismo, el Ministerio Público abrió una investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Este hecho se suma a la lista de muertes violentas contra mujeres que se registran en el país, y vuelve a encender las alertas sobre la problemática de la violencia de género en Costa Rica.