Femicidio en San Carlos: mujer fue asesinada frente a su hija

Una joven de 24 años fue asesinada la madrugada de este jueves en Ciudad Quesada, San Carlos, frente a su hija de cinco años.

La víctima fue identificada como Adriana Abarca González, quien mantenía una relación de seis años con el principal sospechoso, un hombre de apellido Marín, de 25 años. Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:50 a.m. en barrio Lourdes.

De acuerdo con el informe preliminar, un cuñado de la víctima alertó a la Cruz Roja tras escuchar a la menor conversando con el sospechoso. Al llegar al sitio, los socorristas encontraron a la mujer sin vida, con múltiples heridas de arma blanca en el cuello y los brazos.

El cuñado también dio aviso a las autoridades, quienes detuvieron al sospechoso en el lugar. Según confirmó la Fuerza Pública, el hombre había salido de prisión el pasado 28 de noviembre y cuenta con varios antecedentes policiales.

Tanto la víctima como el sospechoso y la menor son vecinos de Alajuelita, pero se encontraban en Ciudad Quesada visitando a una cuñada de Adriana cuando ocurrió el crimen.

Con este caso, ya son tres las mujeres asesinadas en lo que va del año. El primer femicidio se registró el 11 de enero en Quebrada de Ganado, el segundo el 26 de enero en Corredores, y este se convierte en el tercero.

Datos de la Unidad de Género revelan que cada año se reciben miles de denuncias por violencia contra las mujeres en el país.

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) confirmó a Telenoticias que ya brinda atención a la hija de la víctima y que se analizan alternativas dentro de la familia materna para definir su custodia.

Mientras tanto, el sospechoso permanece a la espera de una audiencia, en la que el Ministerio Público solicitará medidas cautelares.