Femicidio de Nadia Peraza irá a juicio

El Juzgado Penal de Heredia elevó a juicio el femicidio de Nadia Peraza, ocurrido entre febrero y marzo de 2024.

Durante la mañana y tarde de este miércoles se realizó la audiencia preliminar para valorar si la acusación y la prueba que la sustenta cumplían con los requisitos mínimos; mismas que fueron admitidas por el órgano jurisdiccional.

El crimen es atribuido a un hombre de apellido Buzano, quien era la pareja sentimental de la víctima. Al sujeto se le achacan los supuestos de femicidio, estafa informática y suplantación de identidad.

“En el caso de Nadia Peraza, donde mi defendido es Jeremy Buzano, el señor juez de garantías de la etapa intermedia, en la audiencia preliminar, determinó que hay prueba, por lo menos en grado de probabilidad, de que los hechos se pudieron haber dado de la forma en que los acusan y, por lo tanto, el juez decidió elevar a juicio el caso”, comentó a Teletica.com el abogado del imputado, Francisco Herrera.

Se estima que el contradictorio inicie a finales de enero o principios de febrero de 2026, y que se extienda por mes y medio, ya que al sospechoso se le vence la medida cautelar de prisión preventiva el 16 de febrero próximo.



Peraza fue reportada desaparecida el 1.º de marzo de 2024, aunque se presume que su desaparición ocurrió una semana antes. El 17 de mayo de ese mismo año, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) encontró partes de su cuerpo en una refrigeradora y en un cafetal en San Rafael, con lo que se dio inicio a la causa penal.

Según la acusación, el sujeto descuartizó a la joven tras una discusión y posteriormente ocultó sus restos.

