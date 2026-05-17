Fatal madrugada en Osa: Dos mujeres mueren tras brutal choque contra árboles y una queda herida

Dos mujeres fallecieron la madrugada de este domingo tras un accidente de tránsito ocurrido en Palmar Sur de Osa, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).



De acuerdo con el reporte preliminar, el incidente ingresó a las 2:20 a.m., cuando en apariencia las mujeres viajaban dentro de un automóvil y, por razones que se investigan, habrían perdido el control del vehículo.

"El automóvil se salió de la carretera, impactó contra un árbol al costado de la vía y posteriormente chocó de manera frontal contra otro árbol.

"A raíz del fuerte impacto, en el lugar fallecieron dos mujeres identificadas con los apellidos Serrano, de 23 años, y Barrantes, de 27", indicó la Policía Judicial.

Una tercera mujer, de apellido Torres y de 24 años, resultó herida y fue trasladada de emergencia al Hospital Escalante Pradilla, en Pérez Zeledón, donde actualmente recibe atención médica.



El caso permanece bajo investigación por parte de las autoridades judiciales.

