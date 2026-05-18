Fatal incidente en condominio: hombre murió tras ser sujetado por el cuello por oficial de seguridad

Un hombre de apellido Rosales, de 39 años, falleció la noche de este domingo en el sector de Granadilla, en Curridabat, San José, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).



De acuerdo con el reporte preliminar, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 9:30 p.m., cuando, al parecer, el hombre intentó ingresar en tres ocasiones a un condominio de la zona.



Según la información judicial, en el último intento uno de los oficiales de seguridad habría intervenido para someterlo y retirarlo del lugar. Durante la acción, presuntamente lo sujetó por el cuello, situación tras la cual Rosales falleció en el sitio.



Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.



El caso se mantiene en investigación por parte de las autoridades judiciales.

