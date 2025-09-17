Fatal atropello en Naranjo: hombre pierde la vida en La Radial

La noche de este martes, un trágico accidente cobró la vida de un hombre de aproximadamente 50 años en el sector de La Radial, en Naranjo de Alajuela.

Según informó la Cruz Roja, el reporte del atropello se recibió a las 8:46 p. m., momento en que se desplazó una unidad al sitio.

Al llegar, los paramédicos encontraron al hombre sin signos vitales, tendido sobre la vía.

La víctima fue declarada fallecida en el lugar, y la escena quedó bajo custodia del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que se encargará del levantamiento del cuerpo y de la investigación correspondiente.

El paso se encuentra parcialmente cerrado mientras se realiza el levantamiento del cuerpo.