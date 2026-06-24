Fatal accidente en Nosara: motociclista y toro mueren tras chocar en Playa Garza

Un trágico accidente se registró la noche de este martes en Playa Garza, Nosara, Guanacaste, cuando un motociclista chocó contra un toro en plena vía pública.

De acuerdo con los reportes preliminares, tanto el conductor de la motocicleta como el animal murieron en el lugar del impacto.

La escena quedó bajo custodia de las autoridades mientras se coordinaba la llegada de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para realizar el levantamiento del cuerpo.

El paso por la zona permanece cerrado mientras se efectúan las diligencias correspondientes y se coordina el retiro del animal.