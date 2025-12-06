Fatal accidente en Escazú deja un motociclista sin vida

La Policía Municipal de Escazú (PME) atendió este viernes un accidente de tránsito entre dos motocicletas que dejó como saldo una persona muerta.

El hecho ocurrió en la carretera hacia El Alto de las Palomas, en dirección a Santa Ana. Según reportes oficiales, la víctima —un hombre de entre 30 y 40 años— fue declarada sin vida en el sitio por la Cruz Roja.

Debido al incidente, el paso por la vía se mantiene completamente cerrado mientras agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan el levantamiento del cuerpo. La situación ha generado un colapso vehicular en la zona, con decenas de automóviles atrapados.

La Policía Municipal de Escazú trabaja en el lugar para desviar a los conductores y habilitar rutas alternas, mientras se recomienda evitar transitar por esa carretera hasta que se normalice el flujo vehicular.