Familias de dos finqueros de Coto Brus suplican por ayuda para encontrarlos

Las familias de dos finqueros de San Vito de Coto Brus suplican por ayuda para ubicarlos tras quince días de estar desaparecidos.

Maikol Aráuz Alfaro y Jonathan Miranda Castro salieron el 1 de octubre de su pueblo, La Flor del Roble, en San Vito de Coto Brus y su paradero hasta hoy es un misterio.

Las madres de ambos finqueros que se dedican a la ganadería y caficultura, viven horas de angustia, pues aseguran que es inusual que los hombres desaparezcan por tanto tiempo sin tener contacto con ellas.

Supuestamente, ambos salieron hacia Cartago para ver una plantación de culantro y de ahí pasarían hasta Alajuela para hacer un negocio con este carro.

“Él me ayudaba con la tarjeta, era el que me llevaba al hospital, porque soy sola, no me dijo nada ese día, salió, yo estaba enferma y dormida, entonces no se despidió de mí ni nada”, agregó Nidia Castro, madre de caficultor desaparecido.