Familiares piden respuestas tras muerte de paciente que se salió de ambulancia en Cerro de la Muerte

La familia de Carmen Miriam Rojas Mena, de 55 años, exige explicaciones tras su fallecimiento, ocurrido luego de un accidente durante un traslado en ambulancia en el Cerro de la Muerte.



Según relató su hermano, Juan Carlos Rojas, a Teletica.com, el hecho sucedió el pasado viernes 12 de setiembre, cuando la paciente era trasladada desde el Hospital Escalante Pradilla de Pérez Zeledón al hospital siquiátrico en San José.

“Nuestra hermana iba en un traslado en una ambulancia del hospital de Pérez Zeledón y por causas desconocidas se salió por la puerta trasera de la ambulancia cayendo en el pavimento en el Cerro de la Muerte y causándole un golpe de gran gravedad en la parte trasera de su cabeza la cual días después, el miércoles 18, murió en el hospital San Juan de Dios en San José”, comentó Rojas.

El familiar señaló que hasta el momento no han recibido información clara sobre lo ocurrido a pesar de que lo han solicitado.

“Hasta el día de hoy ninguno de los hospitales se ha pronunciado en dar información certera de lo ocurrido. Ella pasó por 4 hospitales, el de Pérez, el hospital psiquiátrico de Pavas porque era paciente psiquiátrica y en un principio ahí era donde iba, en el Max Peralta en Cartago y después en el San Juan de Dios en San José, donde falleció.

"Deseamos tener mayor información y sobre todo pedirle a las personas que vieron y fueron testigos de lo que pasó nos puedan ayudar a tener una versión más clara. Para poderla adjuntar a la denuncia que ya está presentada en el OIJ”, manifestó Rojas.

Rojas indicó que la versión de lo sucedido ha cambiado en los centros médicos con el paso de los días.

“En primera instancia, los del hospital de Cartago cuando llamaron nos dijeron que ella se lanzó de la ambulancia, pero conforme pasaron los días y pedimos información las versiones se contradicen y personas que nos han contactado han mencionado que ellos vieron que mi hermana se salió cuando la compuerta de la ambulancia se abrió sola”, dijo Rojas.

El hermano de la fallecida agregó que la familia fue notificada horas después del accidente.

“Nosotros nos enteramos hasta el día después de los hechos a las 3 a.m. cuando nos llamaron del hospital de Cartago que ella iba a ser trasladada a San José en condiciones muy graves por el accidente.

"Ella en primera instancia iba del hospital de Pérez Zeledón hasta el de Pavas, pero no sabíamos que ella no había sido admitida en el hospital de Pavas, que fue el último reporte que nos dieron, que la visita sería hasta el otro día, pero según ellos la iban a dejar ahí y al final no fue así”, señaló Rojas.

La denuncia ya fue presentada ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), mientras los familiares solicitan testigos que puedan aportar detalles sobre lo sucedido.



Desde el pasado martes, por medio de un correo electrónico, este medio solicitó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) información sobre los hechos aquí mencionados y, hasta este viernes, la única respuesta que se recibió fue la siguiente: