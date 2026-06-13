Familiares, amigos y vecinos despiden a madre asesinada en Bagaces

Colaboró el periodista David Murillo

Ana Isabel Hidalgo, una madre de 43 años y víctima de un violento homicidio ocurrido esta semana en Guayabo de Bagaces, fue sepultada este sábado en el cementerio local, acompañada por familiares, amigos y vecinos que aún intentan comprender lo sucedido.

Las honras fúnebres se realizaron en la iglesia adventista de la comunidad (vea video adjunto).

Ana Isabel tenía cerca de 13 años de residir en la zona y apenas 2 meses atrás se había mudado a la vivienda donde fue encontrada sin vida.

El hallazgo se dio la noche del jueves, luego de que sus familiares perdieron contacto con ella. La preocupación surgió, ya que ese día no acudió a recoger a su hija menor, de seis años, como acostumbraba hacerlo.

Horas después, una conocida se acercó a la casa y observó que su vehículo permanecía estacionado, mientras la casa estaba a oscuras.

Cuando los oficiales ingresaron al inmueble, localizaron a la mujer ﻿sin signos vitales y con múltiples heridas﻿ provocadas por arma blanca.

Desde entonces, el caso es objeto de una pesquisa por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Por ahora, las autoridades no han informado sobre detenciones relacionadas con este caso.