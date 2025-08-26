Familia tica pide ayuda para repatriar cuerpo de joven poeta que murió en México

Una familia costarricense solicita apoyo para repatriar el cuerpo de Ignacio Arú, un joven poeta nacional que falleció el pasado 21 de agosto en Ciudad de México, mientras se encontraba de viaje por ese país (ver video adjunto de Telenoticias).

Con tan solo 26 años, Arú destacaba por su enorme talento y prometedor futuro en el ámbito artístico. Había sido invitado por la Casa Octavio Paz a participar en una presentación cultural, evento que lo llenaba de emoción, según expresó días antes de su fallecimiento.

Arú murió en un hospital mexicano, ahora, sus seres queridos piden la colaboración de los costarricenses para poder traer su cuerpo de regreso al país y rendirle el homenaje que merece.

Las personas interesadas en apoyar pueden hacerlo mediante la plataforma SINPE Móvil al número 7258-3129, a nombre de Alonzo Josué Arias.