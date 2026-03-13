Familia recuerda a niño asesinado en Quepos como alegre y amoroso

La comunidad de La Inmaculada, en Quepos, se encuentra de luto tras el asesinato de un niño de apenas un año y nueve meses, quien murió al recibir un disparo en la cabeza durante un ataque armado contra la vivienda donde se encontraba con sus padres y otros menores.

Según las autoridades, varios sicarios llegaron en un vehículo y dispararon en repetidas ocasiones contra la casa, en lo que se investiga como un posible ajuste de cuentas contra uno de los adultos presentes. El pequeño, que estaba siendo peinado en ese momento, perdió la vida de manera inmediata.

Una familiar del menor lo recordó entre lágrimas como un bebé alegre y querido por todos:

“La familia tiene un dolor muy grande, una pérdida gigantesca, era un bebé… no tenía nada que ver con drogas ni cosas ilícitas. Pedimos justicia, pero siempre llega a nada. Es bueno que hagan justicia”, expresó la familiar.

Vecinos y comerciantes de la zona señalaron que el temor ha crecido en la comunidad, pues presuntos grupos criminales estarían intentando cobrar los llamados “tributos” a dueños de negocios.





Este hecho se suma a otros episodios de violencia en Quepos. Hace unos meses, una joven de 16 años murió como víctima colateral en otro ataque armado contra una vivienda, donde también fallecieron dos adultos. Posteriormente, los responsables incendiaron la casa.

La muerte del bebé vuelve a encender las alarmas sobre la ola de violencia que golpea al Pacífico Central y que ya ha cobrado la vida de personas inocentes.