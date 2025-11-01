Familia que cayó a guindo de 150 metros: “Dios nos dio una segunda oportunidad, somos un milagro"
Una familia que sobrevivió a un aparatoso accidente de tránsito en el que cayeron con todo y vehículo a un precipicio de 150 metros, compartió con Telenoticias los minutos de angustia que vivieron.
“Dios nos dio una segunda oportunidad, somos un milagro, porque yo los veo a ellos y me pongo a pensar qué hubiera pasado si se me hubiera matado uno”, expresó Ratzel Fuentes, madre sobreviviente.
El accidente ocurrió el pasado 22 de octubre en la Ruta Nacional 10, a la altura de Turrialba, cuando se dirigían hacia Heredia para pasar unos días en casa de la madre de Ratzel.
“Cuando íbamos en el camino había como aceite y piedra, y estaba lloviendo mucho. En eso el carro se empezó a mover para todo lado, caímos, empezamos a dar vueltas y vueltas hasta que llegamos abajo. Solo Dios sabe por qué estamos aquí, porque fue horrible. Comenzamos a gritar, llorar, de todo”, relató la mujer.
En el vehículo viajaban también su cuñado, su padrastro y sus tres hijos pequeños, de 8 años, 5 años y 8 meses. El carro quedó completamente destruido al fondo del precipicio.
“Ya cuando salimos de ahí, mi hijo nos ayudó mucho. Es autista. Nadie nos escuchaba de los gritos que pegábamos. Comenzó a oscurecer, el río empezó a crecer, estaba lloviendo mucho. Preguntamos si todos estábamos bien, estábamos asustados. Le dimos gracias a Dios. Mi hijo de cinco años hizo una oración cuando salimos del carro”, agregó.
Los minutos al fondo del precipicio se hicieron eternos para esta familia, mientras las labores de rescate se extendieron por más de cinco horas.
Ahora, quieren enviar un mensaje de gratitud: “Le agradezco mucho a las personas que nos han ayudado, que ni siquiera nos conocen, por sus mensajes y oraciones. Hay que cuidarse bastante”.
Aunque parezca increíble, los tres menores resultaron completamente ilesos, y Ratzel solo sufrió una fisura y golpes.
La joven madre es emprendedora, y en el accidente perdió toda su mercadería. Si usted desea apoyarlos, puede hacerlo mediante SINPE al número: 7269-4796.