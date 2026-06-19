Familia pide ayuda para encontrar a colegiala desaparecida en Quepos

Sandy Yalexa Pérez Oyuela, de 15 años, es la colegiala que desapareció hace cuatro meses en el barrio La Inmaculada, Quepos, Puntarenas.

El 27 de febrero fue la última vez que su familia la vio, cuando salió de su casa hacia el colegio; pero no regresó, según contó su padre, Reiner Pérez.

Precisamente, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tiene como requerido con fines policiales a un hombre, pues presume que la joven podría estar con él, pero se desconoce bajo qué condiciones.

Si tiene información sobre el caso, puede llamar a la línea confidencial del OIJ 800-8000-645.

Repase la nota completa de Telenoticias en el video adjunto.



