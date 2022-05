Familia lo pierde todo en un incendio en Osa

Un incendio acabó con una vivienda en Sierpe de Osa. La familia quedó solo con lo que tenía puesto, por lo que piden ayuda a la población.



Marlene Mejías salió a dejar a su hija a la escuela en la comunidad de La Hacienda y al regresar su casa estaba en cenizas.

“Todo, absolutamente todo lo perdimos, las camas, los colchones, la casa por completo, no se pudo salvar nada, hasta el perrito se quemó dentro de la casa”, comentó Mejías.

Los bomberos atendieron la situación, pero fue imposible rescatar algo, la casa era de madera.

Al parecer una candela pudo haber causado el incendio

“Como uno sale rápido a dejar la niña a la escuela, yo estaba planchando el uniforme y dejé una candela prendida, ya que aquí uno no tiene luz”, acotó Marlene.

Antes de ir a la escuela pasó a dejar a su otro hijo de 3 años con los abuelos. El niño lamenta que perdió su bicicleta y su mascota.

Esta familia espera ahora que personas solidarias les tiendan una mano.

“El teléfono se me quemó dentro de la casa, hace poquito lo había sacado porque el otro se me dañó, apenas había pagado la primera cuota y se me quemó con todo”, dijo la mujer.