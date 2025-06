Familia de víctimas del choque en Liberia busca repatriar cuerpos a Nicaragua

Las tres víctimas mortales del choque entre un carro y un bus en Guanacaste, el miércoles anterior, regresaban de Nicaragua luego de celebrar el Día de la Madre, que en ese país es el 30 de mayo.



Los fallecidos fueron identificados como María Cristina Hernández Espinoza, de 38 años, y sus dos sobrinos: Jesús Zapata Hernández, de 11, y Wiston Antonio Zapata Hernández, de 16.



Teletica.com conversó con Johana Hernández, hermana y tía de los menores de edad fallecidos. La mujer explicó que conversó con María Cristina a eso del medio día y ella le indicó que iban saliendo de la frontera, en ruta hacia Garabito, Puntarenas, lugar donde vivían.

​"Ella era una persona muy especial. Nosotros aquí vivíamos solos, andábamos de paseo con mi mamá, y cuando regresaba para acá, sucedió el accidente. Estuvimos en Nicaragua como cuatro días.

"Fue un impacto grande, porque no lo esperábamos. Cuando eran las 12 p. m., la llamamos a ella y dijo que estaba sacando el carro de la frontera, porque el carro se había quedado ahí. Cuando ya regresaba, me comuniqué con ella y me dijo que ya venía para la casa. Pero a las 2 p. m. ya no contestaba. Después supimos del accidente. Es muy doloroso", agregó.