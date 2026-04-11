Familia de tiktoker asesinada traslada sus restos a Nicaragua para sepultarla

La familia de la tiktoker asesinada en Santa Ana ya se encuentra en la frontera con Nicaragua para sepultar sus restos en ese país.

El cuerpo de la víctima tuvo que ser cremado para poder ser trasladado fuera de Costa Rica. El funeral se realizará este sábado en San Juan de Río Coco, Nicaragua, lugar de origen de la joven.

Se trata de Junieysis Adely Merlo Espinoza, de 29 años, madre de dos gemelas y un niño de 10 años.

El 31 de marzo fue la última vez que se tuvo noticia de ella. Según el OIJ, ese mismo día ingresó maquinaria contratada por el principal sospechoso para realizar movimientos de tierra. El 9 de abril, la joven madre fue encontrada dentro de una fosa de dos metros de profundidad en un condominio en Santa Ana.

Tras el hallazgo, el OIJ detuvo a su pareja sentimental, un reconocido panadero de apellido Ramírez, de 57 años, quien cumple prisión preventiva. La autopsia determinó que la causa de muerte fue asfixia por compresión extrínseca del cuello.

La familia de Junieysis confirmó que, una vez concluido el funeral, regresará a Costa Rica para continuar con el proceso judicial. Además, solicitaron apoyo económico a través de los medios indicados en el video adjunto.

El caso permanece bajo investigación por parte de las autoridades judiciales.