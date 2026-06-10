Familia de tico desaparecido en Bogotá recibe noticia sobre hallazgo de un cuerpo

La familia de Alejandro Calderón Hernández , costarricense de 42 años, informó que la policía colombiana notificó sobre la aparición de un cuerpo con características similares a las del hombre desaparecido desde hace diez días en la capital.

Calderón se encontraba hospedado en un hotel de la localidad de Santa Fe, en Bogotá. Según sus familiares, existen evidencias de que llegó al establecimiento y que sus pertenencias permanecían en la habitación. La última comunicación que sostuvo fue con su pareja sentimental, a quien le indicó que saldría a cenar en pizzerías cercanas, lugares que ya había visitado anteriormente.

Este martes se cumplen 11 días desde su desaparición. La familia compartió un comunicado en redes sociales en el que agradece el apoyo recibido y confirma que las autoridades realizan las diligencias necesarias para verificar la identidad del cuerpo hallado.

“Las autoridades competentes nos notificaron sobre la aparición de un cuerpo y actualmente se están realizando las diligencias y procedimientos correspondientes para verificar y confirmar oficialmente la información. Por respeto al proceso y a la familia involucrada, informaremos oportunamente cuando exista una confirmación oficial”, señala el comunicado.

La familia pidió comprensión, prudencia y espacio para que las investigaciones se desarrollen de manera adecuada, al tiempo que agradeció las muestras de apoyo, oraciones y acompañamiento recibidos durante estos días de incertidumbre.