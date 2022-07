Familia de tica que murió en Airbnb reclama falta de apoyo de consulado en proceso judicial

Thara Villegas Bonilla, familiar de la mujer que murió tras una fuga de monóxido de carbono en un apartamento en México, reclamó falta de apoyo del cuerpo diplomático tico en el proceso judicial que iniciaron contra el dueño del inmueble y contra la plataforma Airbnb.



Ella viajó el pasado 17 de julio con sus padres Lorena Bonilla y Denis Villegas, su pareja, Yeikof González, y su suegra, Deidamia Alfaro Sánchez. Esta última murió a causa de que un tanque de agua caliente que opera con gas, en el apartamento que alquilaron, no tenía un tubo de escape para el monóxido de carbono.

“Ayer estaba citada la Embajada de Costa Rica, pero nadie fue. El juez nos dijo que no podía creer que la embajada, que estaba citada de carácter obligatorio y de urgencia, no fuera; ellos sabían la hora, fecha y lugar.

“El cónsul me envió a mi por WhatsApp la citación, le puse un mensaje de por qué no asistió a la audiencia y no contestó sino hasta hoy por la tarde y en los documentos que nos enviaron adujeron que tenían muchas citas para atender y que no era obligatorio ir.