Familia de paciente que negaron atención en la Marcial Fallas puso denuncia en Ministerio Público

Con un triste sentir, la familia de Alfonso Jacob Chavarría, el paciente que murió minutos después de que le negaran atención médica en la clínica Marcial Fallas, llevaron el caso a la vía judicial.



Chavarría falleció este jueves a la edad de 34 años, justo el día en el que celebraría su cumpleaños en familia.

Presuntamente, al hombre le negaron la atención médica por tener el seguro vencido, y minutos después murió en su casa.

“Un médico que ve a una persona que está mal y no la atiende, no es médico, porque el médico respeta la vida humana, pero no la respetaron”, dijo su Ruth Chavarría, hermana del paciente fallecido.