Familia de niño que murió asfixiado con maní pide estar atentos a menores para evitar otra desgracia

“Estaba el hermanito comiendo maní y el chiquito llegó y agarró el maní del plato del hermano y se lo empezó a comer, se le quedó pegado y no le salía, tuvo complicaciones respiratorias y no pudimos hacer nada, los papás y los vecinos intentaron reanimarlo, pero no hubo forma”, contó Marcos Espinoza, primo del pequeño.