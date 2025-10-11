Familia de Nadia Peraza solicita indemnización de ₡269 millones por daño moral y material

La familia de Nadia Peraza, joven de 21 años cuyo cuerpo fue hallado en condiciones estremecedoras en mayo de 2024, presentó una acción civil resarcitoria en la que solicita una indemnización de ₡269 millones por los daños sufridos tras su asesinato (ver video adjunto de Telenoticias).

La demanda, interpuesta por el abogado de la familia, contempla ₡125 millones por daño moral y ₡144 millones por daño material. La joven fue encontrada descuartizada, con partes de su cuerpo dentro de un refrigerador y otras en un cafetal de San Rafael de Heredia, en un caso que conmocionó al país.

El defensor de la familia también pidió ampliar los delitos atribuidos al principal sospechoso, Jeremy Buzano Paisano, quien era pareja sentimental de Peraza al momento de su desaparición y actualmente cumple prisión preventiva.

Además, se solicitó una ampliación de la autopsia para determinar el medio utilizado para cometer el crimen. Según el abogado, existen pruebas contundentes que vinculan al imputado no solo con el asesinato, sino con el hecho de haberse hecho pasar por la joven desde el momento de su desaparición hasta días antes del hallazgo del cuerpo.

Por su parte, el acusado insiste en su inocencia. Su abogado ha solicitado un sobreseimiento provisional y una investigación más profunda que permita esclarecer los hechos.

