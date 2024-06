Familia de Nadia Peraza pide ayuda ya que no tiene nicho para sepultar a la joven

La familia de Nadia Peraza, la joven madre de 21 años, que fue asesinada supuestamente por su pareja sentimental, pide ayuda para poder darle santa sepultura, ya que ni tan siquiera tienen un nicho donde poner sus restos.



Peraza desapareció desde el 20 de febrero anterior; sin embargo, sus familiares la reportaron ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hasta el 1.º de marzo. Fue el pasado viernes 17 de mayo cuando las autoridades encontraron sus restos dentro de una refrigeradora en San Pablo y en un cafetal San Rafael de Heredia.

Ahora, sus parientes buscan los recursos económicos para las honras fúnebres.

“La familia necesita plata porque no tienen los recursos para pagar los gastos fúnebres, el más barato vale millón y medio de colones, más lo que cuesta el nicho, que vale aproximadamente lo mismo, suma mucho dinero. Ellos ni tan siquiera tienen un nicho donde sepultar a Nadia.

“Ellos están preocupados porque ya hay que ir a recoger los restos y no hay dónde enterrarlos. Los restos ya están para retirar, pero la familia no se los puede llevar porque no tienen los fondos económicos para poder sepultarlos. Son una familia evangélica y lo que quieren es ir con el pastor para luego darle santa sepultura al cuerpo”, comentó Joseph Rivera, abogado de la familia de la joven asesinada.