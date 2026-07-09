Familia de estilista asesinada pide a sospechosos revelar dónde está su cuerpo

Las dos mujeres detenidas como sospechosas de participar en la desaparición y muerte de la estilista Jessi Álvarez Amador cumplirán seis meses de prisión preventiva, según resolvió el Juzgado Penal.



Álvarez, vecina de Pavas, tenía 25 años, era madre de un menor de edad y fue reportada como desaparecida el 10 de mayo de 2025.



El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ahora trabaja el caso como un homicidio, por lo que los familiares de la joven solicitan a los sospechosos revelar dónde se encuentra el cuerpo para poder darle sepultura (ver video adjunto).

"Era una persona alegre, tranquila, trabajadora. No se merecía lo que le hicieron. Que por lo menos digan dónde la enterraron, para nosotros estar tranquilos", indicó Jazmín Ugarte, sobrina de Jessi.

El principal sospechoso del caso es un hombre de apellidos Villarreal Duarte, conocido con el alias de "Camba", quien actualmente cumple una condena de 20 años de prisión por el asesinato de un conductor de una plataforma de transporte en Aserrí.



Según la investigación, fue precisamente durante diligencias relacionadas con ese caso que los agentes judiciales obtuvieron información relevante sobre la desaparición de Jessi. De acuerdo con el expediente, una intervención telefónica permitió captar una conversación en la que el sujeto, al parecer, reveló a una de las mujeres detenidas información sobre el supuesto paradero de la víctima.



El documento judicial cita la siguiente frase:

"El OIJ no está en nada, el cuerpo que van a encontrar es el del conductor de la plataforma porque el de Jessi está debajo del piso de la casa".

Las autoridades judiciales reconocen que se trata de una investigación compleja. No obstante, los sospechosos enfrentarían un proceso por el presunto delito de homicidio.



El caso continúa bajo investigación.