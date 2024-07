Familia de director Ambiental de Salud cree que su asesinato se relaciona con trabajo

La familia de Eugenio Androvetto Villalobos, quien fue asesinado la madrugada del domingo en un bar de San José, cree que su muerte está relacionada con su trabajo.



Androvetto era el director de Protección Radiológica y Salud Ambiental desde el 2019, y trabajaba para el Ministerio de Salud desde hace 20 años.

El hermano del ofendido manifestó que nunca esperaron una muerte de este tipo.

“Fue algo impactante y nosotros no lo esperábamos, yo estaba durmiendo cuando la pareja de él me informó que lo mataron, pensé que era una broma, creí que estaban borrachos y me estaban jodiendo. Sin embargo, después me di cuenta de que era en serio y un par de cobardes sicarios lo acribillaron.