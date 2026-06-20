Familia confirma que cuerpo hallado en Pérez Zeledón corresponde a turista estadounidense desaparecida

La familia de Ashley Phillips confirmó este sábado que el cuerpo localizado el pasado miércoles 17 de junio en las cercanías de Barú de Pérez Zeledón corresponde al de la turista estadounidense de 30 años, quien permanecía desaparecida desde el pasado 3 de junio tras realizar una excursión en la zona de las cataratas Nauyaca.



La confirmación fue dada a conocer mediante un mensaje publicado por sus familiares en el sitio Gofundme.com, en el que expresaron su profundo dolor por la pérdida.

"Con el corazón roto, compartimos la noticia de que el cuerpo de Ashley ha sido encontrado. Aunque su familia lamenta esta trágica pérdida, encuentra algo de consuelo al saber que ha sido hallada y que ahora podrá regresar a casa."

Ashley había sido vista por última vez el 3 de junio en el sector de San Salvador de Barú, en Pérez Zeledón. La estadounidense recorría senderos cercanos a las cataratas Nauyaca cuando desapareció en medio de las fuertes lluvias, inundaciones y deslizamientos que afectaban la zona. Este sábado se cumplen 14 días desde que salió de excursión y no regresó.



El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó el pasado miércoles sobre el hallazgo de un cuerpo femenino sin vida en un área cercana al sitio donde se concentraban las labores de búsqueda. Desde entonces, las autoridades trabajaban en el proceso de identificación.



En el mensaje difundido por la familia, sus allegados recordaron a Ashley como una joven alegre, aventurera y amante de la naturaleza y los animales.

"Si tuvieron el privilegio de conocer a Ashley, saben lo increíble que era. Fue una hija, hermana y amiga amorosa, cuya personalidad alegre y radiante podía iluminar cualquier lugar. Ashley tenía plena confianza en la persona que Dios la creó para ser y vivía la vida con un espíritu aventurero. Le encantaba viajar, pasar tiempo en la naturaleza y cuidar de los animales.

Seguimos acompañando en nuestras oraciones a su familia y amigos durante este momento tan difícil."



Además, agradecieron las muestras de apoyo recibidas durante los días de búsqueda y señalaron que las donaciones que continúen llegando serán destinadas a los actos conmemorativos y homenajes en su memoria.

