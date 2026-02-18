Familia cartaginesa fue víctima de bala perdida

Una familia en Cartago vivió momentos de angustia la noche del pasado domingo, cuando una bala perdida impactó su vivienda en el sector de El Molino.

El proyectil ingresó por el techo y cayó en uno de los cuartos, donde una adulta mayor descansaba mientras veía televisión (ver video adjunto de Telenoticias).

Cartago ha sido escenario de múltiples homicidios en las últimas semanas. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reporta que la cantidad de asesinatos se duplicó en lo que va del 2026. Ante esta situación, la Fuerza Pública ha intensificado operativos para frenar la ola de violencia.

En uno de estos operativos recientes, las autoridades localizaron un arma calibre 9 milímetros. Sin embargo, los crímenes continúan: el más reciente ocurrió la noche del mismo domingo, cuando un joven de aproximadamente 24 años fue ultimado frente al dique cercano al puente Los Gemelos.

La comunidad cartaginesa exige mayor seguridad y acciones contundentes para detener la violencia que afecta a la ciudad.