¿Falta de cuidado? Esto es lo que investiga Fiscalía en hotel donde murió hijo de exyankee

La Fiscalía de Quepos y Parrita investiga un posible homicidio culposo relacionado con la muerte de Miller Gardner, hijo del exbeisbolista de los Yankees de Nueva York, Brett Gardner.



El menor de 14 años falleció el pasado 21 de marzo mientras dormía en la habitación de un hotel en Manuel Antonio, Quepos.



Este jueves en la mañana, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó un allanamiento en el Hotel Arenas del Mar, como parte de las diligencias que dirige el Ministerio Público.

“La Fiscalía de Quepos y Parrita dirigió, por segunda vez, un allanamiento en el Hotel Arenas del Mar y ordenó el decomiso de prueba documental y digital, para la investigación que se sigue por el fallecimiento de un joven turista, identificado como Miller Gardner.

“El 28 de marzo, el Ministerio Público lideró una primera diligencia de allanamiento en ese lugar, la cual se realizó en conjunto con profesionales de Ingeniería de la Unidad Operativa de Materiales Peligrosos del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, así como de Ingeniería Forense del Organismo de Investigación Judicial”, dijo el Ministerio Público.

En la primera inspección se efectuaron mediciones de atmósferas peligrosas que confirmaron la presencia de monóxido de carbono en la habitación donde se hospedaba la familia Gardner.

“Estas diligencias buscan confirmar o descartar que el hecho corresponde a un delito de homicidio culposo, es decir, determinar si la muerte de esta persona fue ocasionada por falta al deber de cuidado. Por ahora, no hay personas imputadas individualizadas”, señaló el Ministerio Público.

A raíz de ese operativo y ante toda la prueba recabada en esta etapa de investigación, fue que la Fiscalía determinó la necesidad de realizar un nuevo allanamiento, para secuestrar otro tipo de evidencia.



Según Rándall Zúñiga, director de la Policía Judicial, se hallaron hasta 600 partes por millón de monóxidos de carbono, “cuando lo correcto debería ser cero”.



Zúñiga detalló que al lado de la habitación en la que murió el joven existe un “cuarto especializado de máquinas”, por lo que se presume que de ahí pudo venir la contaminación.



Miller Gardner vacacionaba en Costa Rica junto a su mamá, papá y un hermano de 16 años.

