Falso allanamiento destapa millonario cargamento de cocaína en Alajuela

Lo que inicialmente parecía ser un operativo judicial terminó convirtiéndose en un importante hallazgo antidrogas en el distrito de San Antonio de Alajuela, luego de que oficiales de la Fuerza Pública atendieran una alerta por un supuesto allanamiento en una casa.



La situación se presentó durante la noche del miércoles en la urbanización La Línea de Ciruelas, cuando las autoridades policiales recibieron información sobre aparentes diligencias judiciales que se realizaban en la propiedad. Tras verificar con las instancias correspondientes, se confirmó que ninguna autoridad mantenía operativos activos en el sitio, lo que motivó el desplazamiento inmediato de unidades policiales.

"Al llegar al inmueble, los oficiales detectaron a un hombre armado que huyó al percatarse de la presencia policial. Aunque los agentes intentaron darle seguimiento, el sospechoso logró escapar luego de ingresar a la parte trasera de una vivienda y brincar una tapia", indicó Seguridad Pública.

Durante la revisión de la propiedad, los policías localizaron varios paquetes con aparente droga sobre el piso de la cochera. Además, dentro de un vehículo estacionado observaron, a través de las ventanas, sacos y más paquetes sospechosos.



Ante el hallazgo, la Fuerza Pública coordinó acciones con la Fiscalía y la Policía de Control de Drogas (PCD), que posteriormente ejecutaron allanamientos en la vivienda intervenida y en otras dos propiedades vinculadas con la investigación.



Como resultado de las diligencias efectuadas el jueves, los agentes antidrogas decomisaron 96 paquetes de cocaína, ₡1.600.000 en efectivo, 102 dólares, dos vehículos y diversos implementos utilizados para la preparación y dosificación de sustancias ilícitas.



Pese al operativo y a los decomisos realizados, las autoridades confirmaron que no hubo personas detenidas.

