Falsa agencia de viajes cambiaba de nombre y sede cada dos meses para estafar

Una banda criminal operaba una falsa agencia de viajes que cambiaba de nombre y ubicación cada dos meses para estafar a clientes. En solo un año, lograron robar ¢165 millones a 112 víctimas, utilizando los datos privados de sus tarjetas bancarias.

El sueño de viajar se convirtió en una pesadilla para decenas de personas, quienes fueron engañadas por esta organización con sede en San José. Su última fachada fue una oficina en Sabana Norte, bajo el nombre comercial “D&M World Destination”, desde donde ofrecían promociones inexistentes.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarticuló la estructura tras realizar nueve allanamientos en San José, Heredia y San Carlos. En el operativo fueron detenidos cinco hombres y dos mujeres.

¿Cómo operaban?

El método consistía en ofrecer paquetes turísticos dentro y fuera del país. Luego citaban a las víctimas en un local físico y les solicitaban un adelanto de pago mediante tarjeta bancaria. Con esos datos, realizaban compras millonarias.

La banda tenía una estructura organizada: un líder de apellido Bolaños, de 48 años, fungía como gerente general. También contaban con un supuesto gerente de ventas, vendedores, un call center, área de marketing y redes sociales. Cada miembro recibía salario mensual.

La investigación reveló que, en algunos casos, estafaron dos veces a la misma persona. El primer grupo de vendedores captaba a las víctimas, ofrecía los paquetes y robaba los datos bancarios. Cuando los afectados reclamaban, otro grupo los contactaba para “ayudarlos”, les ofrecía nuevas regalías y volvía a sustraer sus datos para usar sus tarjetas.

En total, se contabilizan 65 causas judiciales contra esta organización, que logró acumular un alto poder económico. Entre los bienes decomisados por el OIJ figuran vehículos de alta gama, joyería y equipo electrónico.

Los detenidos fueron remitidos a la Fiscalía, que determinará su situación jurídica.