Extranjero de 55 años aparece ahogado en playa Tamarindo

Un hombre de nacionalidad estadounidense apareció ahogado la tarde del martes en playa Tamarindo, Guanacaste, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).



De acuerdo con el informe preliminar, el incidente se registró alrededor de las 3 p. m., cuando varias personas observaron el cuerpo flotando en el mar.

"Tras percatarse de la situación, procedieron a extraerlo del agua, momento en el cual determinaron que ya no presentaba signos vitales. El hombre fue identificado como de apellido Mclaughlin, de 55 años", señaló la Policía Judicial.

Agentes judiciales se desplazaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo, el cual fue remitido a la Morgue Judicial, donde se le practicará la respectiva autopsia.



El caso se mantiene en investigación por parte de las autoridades.

