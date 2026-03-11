Extranjero de 17 años es la víctima encontrada sin vida en cuneta de la General Cañas

Un adolescente extranjero de 17 años fue identificado como la persona que apareció fallecida en una cuneta a un costado de la ruta 1 General Cañas, en las cercanías del Conservatorio Castella.



El hallazgo fue reportado durante la mañana de este miércoles, a eso de las 5:40 a. m., cuando conductores que transitaban por la zona observaron un cuerpo en la cuneta y alertaron a las autoridades.



Tras la alerta, al sitio se presentaron agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Heredia, quienes realizaron las diligencias correspondientes en la escena.

"En el lugar se identificó a la víctima como un hombre de 17 años de edad, de nacionalidad hondureña, quien presentaba un golpe en la cabeza", indicó la Policía Judicial.

Posteriormente, el cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial para la realización de la respectiva autopsia.



El caso se mantiene en investigación por parte de las autoridades judiciales, con el fin de determinar la causa y la manera de muerte del menor.