Extraña desaparición en Coto Brus: “Salió en su moto a hacer un exprés y no volvió”

Autoridades judiciales y familiares mantienen la búsqueda de María Alexandra Amador Vargas, de 20 años, que fue reportada como desaparecida en Coto Brus, Puntarenas, luego de que saliera en su moto a realizar un servicio exprés y no regresara.



Según relató a Teletica.com Anayeli Amador, hermana de la desaparecida, hasta el momento no se tiene información clara sobre su paradero.

“Hasta el momento no se sabe nada, solo se tiene la última vez por donde se vio porque ella trabaja de manera independiente, se movilizó de San Vito centro a Santa Clara, iba a hacer un exprés y después de eso no sabemos nada más”, indicó Amador.

De acuerdo con la familiar, la joven realizaba este tipo de trabajos por cuenta propia, ya que era su sustento. “El sábado, como a las 8 p. m., es la última vez que se comunicó por WhatsApp cuando iba a hacer el exprés”, señaló.



La familia es vecina de San Vito de Coto Brus y la joven residía junto a un hermano de 14 años.



Sobre las características físicas y vestimenta, la hermana detalló que la joven tiene varios tatuajes.

“En la pierna derecha tiene un tatuaje de una mariposa, en la izquierda una culebra pequeña y también tiene mariposas a un costado de las costillas. El día de su desaparición vestía una camisa rosada con jeans celeste.

“Viajaba en su moto color roja, está recién pintada, si acaso tenía una semana de pintada y es una Honda Storm 125 cc”, afirmó Amador.

Según su hermana, tras la desaparición el celular continuó activo por algunas horas e indicó que todavía el domingo le timbraban las llamadas y le entraban los mensajes, luego el teléfono se apagó y no se volvió a encender.

“En el OIJ no nos han dicho nada, cuando fui a poner la denuncia me dijeron que estuviera atenta, que me iban a hacer llamadas de estafa y si fue así porque veo que no son números ticos de donde me llaman y también me dijeron que cualquier detalle que tuviéramos de ella lo comunicáramos”, manifestó Amador.

La familia confirmó que la joven mantenía contacto frecuente con sus allegados.

“Ella siempre pasaba pegada al celular y nunca se ha desaparecido, si iba de viaje estaba en contacto conmigo y demás familiares”, agregó Amador.

Este lunes, la Delegación Regional de Corredores del OIJ solicitó la colaboración de la ciudadanía para ubicar a María Alexandra Amador, quien fue reportada como desaparecida el domingo 11 de enero de 2026. La joven fue vista por última vez el sábado 10 de enero en San Vito de Coto Brus, Puntarenas.



Cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero puede ser comunicada al 800-800-0645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.

