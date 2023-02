Extraña desaparición de dos jóvenes madres en Limón cumple nueve días

“La noche del viernes mi hija salió, yo ya estaba en la cama cuando ella llegó a decirme que iba a salir, que iba para Limón, que llegaba en la madrugada. Yo me levanté en la mañana, me fui a trabajar y vi que no había llegado. Le mandé mensajes, no contestó, el teléfono estaba apagado porque llamaba y mandaba a buzón. Me preocupé porque ella siempre me avisa. Luego llamé a la familia de Kristel y dijeron que también estaban preocupados porque ella tampoco acostumbraba a no comunicarse en tanto tiempo", explicó Jiménez.