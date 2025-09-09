Extrabajadores de supermercados en Limón entre detenidos por millonario robo

La Sección de Robos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó, este martes, seis allanamientos en diferentes puntos del país con el objetivo de desarticular una presunta organización criminal vinculada a un millonario robo ocurrido en un supermercado Palí en Hone Creek, Limón.



Rándall Zúñiga, director del OIJ, explicó que los operativos se ejecutaron en León XIII, Liberia, Cartago y Limón.

“La finalidad es desarticular a una presunta organización criminal dedicada a lo que es el robo de locales comerciales, modalidad de uso de acetileno.

"El caso está relacionado con un asalto perpetrado el pasado 19 de abril, cuando varios sujetos ingresaron al Palí de Hone Creek vestidos con uniformes de la empresa. Una vez que estuvieron allí, amordazaron e incluso golpearon a algunas de las personas que se encontraban adentro y sustrajeron, mediante el óxido acetileno, un aproximado de 50 millones de colones”, detalló Zúñiga.

Declaraciones de Rándall Zúñiga:

Entre los detenidos figuran exempleados de reconocidas cadenas comerciales.

“Se está deteniendo en este acto a la supervisora de este Walmart de la regional de Limón, esto presuntivamente como parte del grupo criminal, y también se está deteniendo al administrador del Palí de Hone Creek, esto por fallar en apariencia con los protocolos propios de ingreso del personal a este supermercado”, dijo Zúñiga.

En la investigación hay nueve personas imputadas, de las cuales se pretende detener a siete debido a que dos se encuentran en este momento no localizadas o en fuga; cuatro de los objetivos ya fueron capturados y trasladados a la Fiscalía.



Las pesquisas permitieron vincular a la exsupervisora con el presunto cabecilla de la organización, identificado con el apellido Sánchez. Asimismo, uno de los allanamientos se realizó en Liberia, donde fue detenido un hombre dedicado a la soldadura.



Zúñiga destacó que la organización estaría relacionada con el robo de aproximadamente 50 millones de colones y que no se trata de un caso aislado.



Tras una consulta de Teletica.com, la empresa Walmart, a través de su agencia de comunicación para Costa Rica, de nombre Prensa Ejecutiva, señaló lo siguiente:

"Sobre la información emanada por parte del Organismo de Investigación Judicial, con relación a varios detenidos por la sustracción de dinero hace varios meses en el Pali de Hone Creek, Limón, Walmart de Centroamérica informa que ha brindado la colaboración necesaria a las autoridades competentes.

"Las personas supuestamente involucradas en el hecho son excolaboradores de la empresa. En Walmart Costa Rica nos preocupamos por velar por la seguridad y el bienestar de nuestros clientes, asociados y proveedores".









