Extienden prisión preventiva a sospechoso de violar a joven con síndrome de Down en San Ramón

El Juzgado Penal de San Ramón ordenó la ampliación por tres meses de la prisión preventiva dictada contra un hombre de apellido Leitón, quien figura como sospechoso de violar a una joven de 20 años con síndrome de Down.



La medida se da en el marco de una investigación relacionada con hechos ocurridos el 31 de diciembre de 2025, en Concepción de San Ramón, Alajuela.



De acuerdo con la información judicial, durante un allanamiento efectuado en enero de 2026 en la vivienda del imputado, las autoridades decomisaron un vehículo que, aparentemente, habría sido utilizado en la comisión del hecho investigado.

"Las diligencias señalan que la joven salió de su casa y se dirigió hacia una parada ubicada en el sector de San Juan. En ese lugar, el sospechoso habría tenido contacto con ella y, presuntamente, logró que abordara su automóvil, aprovechándose de su condición de vulnerabilidad", señaló el Poder Judicial.

Posteriormente, según la investigación, el hombre aparentemente trasladó a la ofendida hasta las cercanías de una pizzería, donde le indicó que descendiera del vehículo. Fue en ese sitio donde vecinos de la comunidad lograron ubicar a la joven, tras participar en su búsqueda junto con sus familiares.

El sospechoso cumple la medida cautelar de prisión preventiva desde enero de 2026.



El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades judiciales.

