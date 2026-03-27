Extienden prisión preventiva a sospechoso de quemar hotel en San José donde murieron cinco personas

Este viernes, el Poder Judicial confirmó que se le extendió la prisión preventiva al principal y único sospechoso de quemar el hotel Oriente en San José, donde murieron cinco personas.



Los hechos con los que se le vincula ocurrieron el 2 de octubre de 2025, cuando se registró un incendio en el establecimiento. De acuerdo con la información de las autoridades, la investigación inició tras determinarse que el siniestro habría sido producto de la mala manipulación de un hidrocarburo.

“El Juzgado Penal de San José dictó seis meses más de prisión preventiva a un hombre de apellido Hernández, por el delito de incendio o explosión.

"La investigación contra este hombre inició tras presentarse un incendio en un hotel ubicado en Merced, producto de la mala manipulación de un hidrocarburo, esto en octubre de 2025. Tras lo ocurrido, cinco personas fallecieron en el lugar”, detalló el Poder Judicial.

El sospechoso, de 42 años, fue detenido el 19 de diciembre de 2025, mientras se encontraba en vía pública en Garabito, Puntarenas. Desde esa fecha permanece en prisión.



El hotel afectado funcionaba como un hospedaje de bajo costo, con habitaciones alquiladas principalmente por vendedores ambulantes que laboran en el centro de la capital.



Las víctimas del incendio corresponden a dos mujeres y tres hombres, quienes fallecieron en el lugar producto del siniestro.



Según el reporte del Cuerpo de Bomberos, las llamas se originaron en el tercer piso del edificio. La alerta fue recibida a las 2:32 a. m., y al arribo de las unidades de emergencia se constató que gran parte de ese nivel se encontraba colapsado, con una afectación de más de 700 metros cuadrados.



Debido al daño estructural, las labores de búsqueda de víctimas se concentraron en el segundo nivel mientras los equipos trabajaban en el control del fuego. Posteriormente, durante la inspección, los cuerpos fueron localizados calcinados en el área colapsada.

